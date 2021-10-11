У Києві представники різних видів спорту підтверджують свої досягнення на національному рівні - бердянець Володимир Мойсей увійде до Національного Реєстру Рекордів України.

Захід проходив 10 жовтня в НСК "Олімпійський" за участю відомих спортсменів України Віталія Кличка, Василя Вірастюка, Сергія Конюшка, повідомило ТСН.

Так, підняти 260 кілограм однією рукою і встановити рекорд України зміг 33-річний Володимир Мойсей з Бердянська.

Незважаючи на те, що він втратив руку два роки тому в аварії, спорт не залишив. Володимир Мойсей продовжує тренуватися сам, бере участь у змаганнях і тренує дітей з особливими потребами.

Штангу в 260 кілограм Володимир підняв за допомогою лямки через плече.

Рекорд присвятив родині і в той же час каже, хотів підтримати кожного, хто падає духом після трагічних ситуацій. Разом з ним його перемозі раділи дружина і дочка.

"Рекорд встановлено. Спасибі Богу за сили. Спасибі родині за терпіння. Спасибі друзям за віру", - написав Володимир в мережі.

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