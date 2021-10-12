У Київській області чоловік у камуфляжі відкрив вогонь по сім'ї з дитиною - відомо про поранених.

На відео, яке з'явилося в мережі видно, як чоловік, жінка і їхня дочка сідають в машину. У якийсь момент з'являється чоловік у камуфляжі і починає стріляти у водія.

Зараз поліція шукає зловмисника, який стріляв.

"Невідомий чоловік у камуфляжі здійснив постріли в напрямку 27-річного молодого чоловіка, який разом з 28-річною дружиною сідав в машину. Чоловік поранений в ногу, пошкоджений автомобіль", - йдеться в повідомленні поліції.

Момент розстрілу потрапив на відео.

До слова, нещодавно в київському ресторані сталася стрілянина

У приміщенні знаходилися люди, в тому числі жінки і діти.

Відомо про одного постраждалого внаслідок стрілянини.

За попередніми даними, потерпілий зберігає мовчання, крім того заяву про нанесення тілесних ушкоджень чоловік не написав.

Також відомо, що чоловіка, який стріляв, затримали.

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