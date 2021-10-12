Український телеведучий Ігор Кондратюк зажадав заборонити концерти артистів з Росії в нашій країні.

Пропозиція опублікована на сайті президента і набрала достатню кількість голосів.

Кондратюк опублікував пропозицію до українського Президента, яку підтримало вже 25,7 тисячі фоловерів з двадцяти п'яти тисяч необхідних.

Тепер цю петицію має розглянути президент України Володимир Зеленський.

"Я впевнений, що громадяни країни-агресора, які працюють у сфері розваг - артисти / артистки, актори / актриси насправді не несуть ніякої культури. Оскільки представники агресора, які промовчали і тим самим-підтримали-окупацію Криму і рішення Росії", - заявив Ігор Кондратюк.

Раніше Ігор Кондратюк емоційно прокоментував повернення Ані Лорак на українську сцену і її висловлювання про роботу в Росії.

Про це він повідомив своїй сторінці в Фейсбук .

"Кароліна-яскрава ілюстрація талановитої, яскравої, магнетичної навіть дівчини-артистки, в якій, вибачте, мало мізків. Це інакше називається», - обурився ведучий.

Він додав, що держава в умовах війни з країною-агресором мала б називати речі своїми іменами і «урізати громадянські права» «колабораціоністів».

Рaніше Politeka писaлa, що Кондратюк поставив на місце "постраждалу від цькування в Україні" Ані Лорак: "Мало мізків".

Нагадаємо, що Кондратюк вимагає заборонити виступи зірок РФ в Україні: "Це дико і безчесно".

A ще Politeka повідомлялa, що Кондратюк несподівано попрощався з українцями, шоу більше не буде: "Всім дякую".