Спочатку школярі з Вишневого під Києвом пишалися своїм вчинком, але згодом двоє з них опублікували вибачення - кажуть, що образити нікого не хотіли.
Під Києвом школярі заспівали гімн Росії і опублікували відео в мережі. Його можна подивитися за посиланням, повідомляє Telegram-канал "Катарсис".
Підлітки навчаються в одній зі шкіл Вишневого Київської області. Спочатку школярі дуже пишалися своїм вчинком, але його побачили інші користувачі і обурилися. Тому кадри, на яких вони виконують гімн країни-агресора, з соцмереж вони поспішили видалити.
У мережі коментатори писали: "Соромно за таких", "Потрібно штрафи батькам величезні давати, тоді тварини зрозуміють", "їх юнацький максималізм створює такі ситуації на тему "ха-ха ми пашутили"".
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Двоє зі школярів пізніше опублікували вибачення. Кажуть, що образити нікого не хотіли. Мовляв, на своїх помилках вчаться і подібних витівок більше не допустять. Хлопець навіть готовий був "стати на коліна", щоб його пробачили.
"Я хочу вибачитися, я нікого не хотіла зачепити. Я вчуся на своїх помилках. Слава Україні", - сказала на відео одна зі школярок.
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