12 жовтня приблизно о 21: 40 поблизу села Майдан Хустського району Закарпатської області подружня пара з трьома дітьми розбилися на автомобілі Audi A4.

Смертельна ДТП на Закарпатті трапилася на трасі "Долина – Хуст". Деталі аварії на Закарпатті повідомили у прес-службі ДСНС області.

Уточнюється, що водій їхав по дорозі Долина-Хуст з боку села Верхній Бистрий у бік Майдану. Не впорався з керуванням і вилетів у кювет.

В результаті ДТП водій, його дружина і двоє дітей 10 і 2 років отримали різного роду травми і госпіталізовані в Міжгірську центральну лікарню. Ще один 12-річний хлопчик загинув на місці події, до приїзду лікарів швидкої допомоги - його життя було занадто коротким.

Бійці 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Міжгір'я забезпечували ліквідацію наслідків дорожньо-транспортної пригоди, зокрема витягли понівечений автомобіль на проїжджу частину дороги.

Варто відзначити, що статистика смертності в Україні через ДТП сумна - в середньому 7 загиблих в день. Так, з початку 2021 року в країні сталося 29 545 аварій, що на 19,5% більше, ніж роком раніше.

Нагадаємо, що український спортсмен розбився в ДТП, його мотоцикл розлетівся на частини.

Як повідомляла Politeka, автобус розбився на українській трасі, перші кадри.

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