У Львівській області біля населеного пункту Кізлів мінівен Peugeot зіткнувся з рейсовим автобусом БАЗ - повідомлення про аварію на трасі Київ-Чоп надійшло в поліцію.

Через аварію рух довелося на пару годин перекрити, його відновили лише близько 19: 00 години 10 жовтня.

Про це говориться у ТСН.

За попередніми даними, 41–річний водій Peugeot 5008, що рухався в напрямку Львова, не впорався з керуванням в повороті і автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автобусом, який їхав за маршрутом Львів-Бортків. Удар був такої сили, що "Пежо" фактично перетворився на металобрухт.

Травми отримали обидва водії. А також троє пасажирів автобуса. Їх усіх забрали з місця ДТП та госпіталізували.

Варто відзначити, що статистика смертності в Україні через ДТП сумна - в середньому 7 загиблих в день. Так, з початку 2021 року в країні сталося 29 545 аварій, що на 19,5% більше, ніж роком раніше.

Нагадаємо, що український спортсмен розбився в ДТП, його мотоцикл розлетівся на частини.

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