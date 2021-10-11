Во Львовской области возле населенного пункта Кизлов минивэн Peugeot столкнулся с рейсовым автобусом БАЗ - сообщение об аварии на трассе Киев-Чоп поступило в полицию.

Из-за аварии движение пришлось на пару часов перекрыть, его возобновили лишь около 19:00 часов 10 октября.

Об этом говорится в ТСН.

По предварительным данным, 41-летний водитель Peugeot 5008, двигавшийся в направлении Львова, не справился с управлением в повороте и автомобиль неожиданно выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом, который ехал по маршруту Львов – Бортков. Удар был такой силы, что "Пежо" фактически превратился в металлолом.

Травмы получили оба водителя. А также трое пассажиров автобуса. Их всех забрали с места ДТП и госпитализировали.

Стоит отметить, что статистика смертности в Украине из-за ДТП печальная – в среднем 7 погибших в день. Так, с начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее.

Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.

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