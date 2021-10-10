На трасі Київ-Одеса сталася смертельна ДТП за участю маршрутки - за попередніми даними, є багато постраждалих і загиблих серед пасажирів.

Інцидент стався на 455 кілометрі дороги неподалік від села Холодна балка. 45-річний водій вантажівки MAN, що їхав у бік столиці, врізався в рейсовий автобус.

Про це повідомила Національна поліція Одеської області. Крім того, портал dtp.kiev.ua опублікував кадри з місця аварії.

Уточнюється, що маршрутний автобус прямував з Броварів до Києва, рухаючись у правій смузі. Вантажівка на великій швидкості врізалася в нього ззаду. Від удару маршрутку перекинуло на бік і вона врізалася в стовп.

Попередньо відомо, що в результаті аварії два пасажири маршрутки загинули, ще шестеро, серед яких один неповнолітній, отримали травми різного ступеня тяжкості. Всіх постраждалих забрала "швидка" в найближчу лікарню.

Водієві вантажівки загрожує арешт за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Він може бути позбавлений волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням водійських прав до трьох років. Через аварію проїзд на ділянці траси ускладнений.

Нагадаємо, що український спортсмен розбився в ДТП, його мотоцикл розлетівся на частини.

Як повідомляла Politeka, митник влаштував трагічну ДТП на українській трасі і втік.

Також Politeka писала, що відбулась трагедія на українській трасі: життя дитини обірвалося до приїзду швидкої, кадри ДТП.