На трасі Київ-Одеса сталася смертельна ДТП за участю маршрутки - за попередніми даними, є багато постраждалих і загиблих серед пасажирів.
Інцидент стався на 455 кілометрі дороги неподалік від села Холодна балка. 45-річний водій вантажівки MAN, що їхав у бік столиці, врізався в рейсовий автобус.
Про це повідомила Національна поліція Одеської області. Крім того, портал dtp.kiev.ua опублікував кадри з місця аварії.
Уточнюється, що маршрутний автобус прямував з Броварів до Києва, рухаючись у правій смузі. Вантажівка на великій швидкості врізалася в нього ззаду. Від удару маршрутку перекинуло на бік і вона врізалася в стовп.
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Попередньо відомо, що в результаті аварії два пасажири маршрутки загинули, ще шестеро, серед яких один неповнолітній, отримали травми різного ступеня тяжкості. Всіх постраждалих забрала "швидка" в найближчу лікарню.
Водієві вантажівки загрожує арешт за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Він може бути позбавлений волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням водійських прав до трьох років. Через аварію проїзд на ділянці траси ускладнений.
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