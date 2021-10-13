12 октября примерно в 21:40 вблизи села Майдан Хустского района Закарпатской области супружеская пара с тремя детьми разбились на автомобиле Audi A4.

Смертельное ДТП на Закарпатье случилась на трассе "Долина – Хуст". Детали аварии на Закарпатье сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Уточняется, что водитель ехал по дороге Долина-Хуст со стороны села Верхний Быстрый в сторону Майдана. Не справился с управлением и вылетел в кювет.

В результате ДТП водитель, его жена и двое детей 10 и 2 лет получили разного рода травмы и госпитализированы в Межгорскую центральную больницу. Еще один 12-летний мальчик погиб на месте происшествия, до приезда врачей скорой помощи - его жизнь была слишком короткой.

Бойцы 16-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Межгорье обеспечивали ликвидацию последствий дорожно-транспортного происшествия, в частности вытащили искореженный автомобиль на проезжую часть дороги.

Стоит отметить, что статистика смертности в Украине из-за ДТП печальная – в среднем 7 погибших в день. Так, с начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее.

Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.

Как сообщала Politeka, автобус разбился на украинской трассе.

Также Politeka писала, что фура на большой скорости влетела в маршрутку с украинцами, есть погибшие.