Військовий корабель внаслідок погіршення погоди отримав пошкодження під час виконання завдань у Чорному морі.
Про це повідомляє прес-служба ВМС ЗС України.
Так, на борту українського військового корабля через погіршення погоди виникла аварійна ситуація - корабель отримав пошкодження.
"Після оцінки обстановки, було прийнято рішення про постановку корабля на якір з метою забезпечення проведення заходів по боротьбі за живучість", - йдеться в повідомленні.
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Розпочато рятувальну операцію, інформації про постраждалих на даний момент немає.
Раніше повідомлялося, що криголам, який купили за 5 мільйонів доларів, прибув в порт Одеси.
5 жовтня криголам James Clark Ross зайшов в морський порт і пришвартувався до 19-го причалу.
Як повідомили в прес-службі Міністерства освіти і науки, криголам купили для здійснення антарктичних місій.
Судну приблизно 30 років. Ціна криголама-трохи більше 5 мільйонів доларів.
Придбавши цей криголам, Україна повертається в клуб держав з розвиненою інфраструктурою наукових досліджень світового океану і полярних широт.
Нагадаємо, що морський спецназ провів "зачистку" корабля в порту Одеси: кадри
Також Politeka повідомляла, людей з автоматами виставили в порту Одеси: кадри з місця.