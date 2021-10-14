Військовий корабель внаслідок погіршення погоди отримав пошкодження під час виконання завдань у Чорному морі.

Про це повідомляє прес-служба ВМС ЗС України.

Так, на борту українського військового корабля через погіршення погоди виникла аварійна ситуація - корабель отримав пошкодження.

"Після оцінки обстановки, було прийнято рішення про постановку корабля на якір з метою забезпечення проведення заходів по боротьбі за живучість", - йдеться в повідомленні.

Розпочато рятувальну операцію, інформації про постраждалих на даний момент немає.

Раніше повідомлялося, що криголам, який купили за 5 мільйонів доларів, прибув в порт Одеси.

5 жовтня криголам James Clark Ross зайшов в морський порт і пришвартувався до 19-го причалу.

Як повідомили в прес-службі Міністерства освіти і науки, криголам купили для здійснення антарктичних місій.

Судну приблизно 30 років. Ціна криголама-трохи більше 5 мільйонів доларів.

Придбавши цей криголам, Україна повертається в клуб держав з розвиненою інфраструктурою наукових досліджень світового океану і полярних широт.

Нагадаємо, що морський спецназ провів "зачистку" корабля в порту Одеси: кадри

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