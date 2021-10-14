У Вінницькій області на Покрову під храмом побилися прихильники УПЦ і ПЦУ-з'явилися подробиці.
Так, сьогодні, 14 жовтня, у свято Покрови Пресвятої Богородиці, зібралися віруючі Української православної церкви (УПЦ) на молитву.
На відео, яке з'явилося в мережі відображені сутички віруючих УПЦ і нібито представників ПЦУ.
При цьому співробітники поліції не намагалися припинити конфлікт.
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Судячи з відео, поліція не стала виводити "провокаторів" з натовпу.
"Люди, не храми головне! Головне те, що увас в головах! Владі вигідні ваші протистояння! Згадайте, колись була одна маленька церковця. І все мирно, урочисто поклонялися Господу! Зараз все напоказ! Кожна вулиця вимагає Свою Церкву! Ви подивіться, з якою злістю, ненавистю штурмують церкви? Схаменіться, люди! Бог повинен бути в серці, а не в кам'яних мурах церков!",- пишуть українці в мережі.
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