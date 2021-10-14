Як стало відомо, на узбережжі міста Йеппун, який знаходиться на сході штату Квінсленд в США було знайдено загадкову коричневу істоту.

Знімок був опублікований у Facebook-групі Australian Native Animals. На фотографії відображено коричнева желеподібна безформна істота.

На знімку видно, як лежить на березі океану желеподібна істота коричневого кольору, яка чимось, на думку кількох коментаторів, нагадує печінку.

Повідомляється, що фото опублікувала подруга дівчини, яка його зробила. Люди в мережі почали робити свої припущення з приводу того, чим воно може бути.

Кілька користувачів припустили, що це Crambione mastigophora, яку інакше називають томатною медузою. Ці істоти не отруйні для людини, проте вкрай погано пахнуть. Однак для томатної медузи знайдена істота виявилася занадто темною.

Ще хтось припустив, що це може бути "диявольський гаманець", або оболонка яйцевої капсули акули. Багато акул є яйцеживородящими: вони не відкладають яйця або ікру, а виношують їх всередині себе. Дитинчата залишають яйцеву оболонку ще в тілі матері і після цього народжуються.

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