В Україні з 21 жовтня поїздки по міжобласних маршрутах будуть доступні тільки для вакцинованих пасажирів.

За рішенням уряду, в Україні будуть введені певні обмеження для пасажирських перевезень між областями пише ТСН.

"Коли ми будемо нехтувати вакцинацією, то госпіталізації будуть рости, а це привід оголошувати "червоний" рівень епіднебезпеки", - говорить глава МОЗ Віктор Ляшко.



Міжобласні перевезення з 21 жовтня будуть доступні для пасажирів тільки після пред'явлення міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від ковіда.

Якщо ж такий сертифікат відсутній,Ляшко пропонує зробити негативний ПЛР-тест, який діятиме протягом 72 годин.

Раніше повідомлялося, що в метро почали ловити порушників карантину.

У Харкові потяги навіть зупиняли на кілька хвилин. У вагони заходить поліція і кожного пасажира змушує надягати і поправляти маски.

В київському метро також почали "відловлювати" порушників карантину - з вагона навіть вигнали пасажирку без маски.

Так, у київській підземці з вагона вигнали нахабну дівчину-підлітка, яка не хотіла надягати маску.

Працівник метрополітену спочатку зробив їй зауваження, а потім спробував змусити її вийти з вагона.

У підсумку, дівчину вигнали з метро на очах у інших пасажирів.

Нагадаємо, харків'яни вимагають змін у метро, звернення до влади: "просимо встановити..."

Як повідомляла Politeka раніше, пасажири влаштували бійку в київському метро, відео: все через маску

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