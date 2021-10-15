Обурений українець показав обід, яким годують його сина в школі-такою їжею явно ситий не будеш.

Фотографії з'явилися в телеграм-каналі"Народний Ревізор".

Автор скарги заявив, що від такого легкого супу, каші, пряника і чаю у дитини точно не з'явиться енергія для навчання.

Українці зазначають, що таким меню годувати дітей має бути соромно.

"Ще один батько "похвалився" ситними обідами свого сина в школі. Чоловік обурюється з приводу того, що діти в школі повинні отримувати енергію від "супчика, кашки, пряничка і чайка". Користувачі в мережі приєдналися до критики школи за таке меню, зазначивши, що в наш час економити на дітях має бути соромно", - йдеться в повідомленні.

"А може бути все залежить від кухаря,який приготував такі неапетитні страви,адже і супчик і каша можуть бути дуже смачними за теж гроші,якщо приготує хороший кухар, а в кінці дня перевірити сумки у кухарів", а скільки батьки в цій школі платять за обід цікаво знати може там така плата що на ситніше і не виходить", "дитину треба годувати вдома, а не в школі. Вдома дитина повинна поснідати, а в школі перекус. Все інше дитина має є вдома"," На фото каша і два шматочки м'яса!!! Якщо це, тато сфоткав, то це нормальна їжа, плюс на перше легкий суп! Що не так? Школа не ресторан!",- пишуть українці.

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