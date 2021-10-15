Український школяр побив вчительку музики через те, що вона хотіла забрати у нього смартфон.

Шестикласник грав під час уроку на телефоні і матюкався, повідомляє"Наше місто".

Викладач підійшла до школяра і забрала у нього смартфон - тоді підліток накинувся на вчительку музики з кулаками.

"Всі руки, грудна клітка і живіт покриті синцями і гематомами, якби я не знала, я б ні за що не повірила, що такі каліцтва могла завдати дитина", - розповіла дочка вчительки.

Зараз у школі проводять перевірку і справою зайнялися правоохоронні органи.

Раніше обурений українець показав обід, яким годують його сина в школі-такою їжею явно ситий не будеш.

Автор скарги заявив, що від такого легкого супу, каші, пряника і чаю у дитини точно не з'явиться енергія для навчання.

Українці зазначають, що таким меню годувати дітей має бути соромно.

"Ще один батько "похвалився" ситними обідами свого сина в школі. Чоловік обурюється з приводу того, що діти в школі повинні отримувати енергію від "супчика, кашки, пряничка і чайка". Користувачі в мережі приєдналися до критики школи за таке меню, зазначивши, що в наш час економити на дітях має бути соромно", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що канікули в українських школах вирішили перенести: з'явилася Заява МОН і нова дата

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