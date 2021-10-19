Перший "Холостяк" і переможець американських "Танців з зірками" Макс Чмерковський, а зараз суддя українського проекту, розповів про травму, яка могла йому обійтися дуже дорого.

Як пише Politeka.net, Макс Чмерковський є популярним танцюристом і постійним учасником американських "Танців з зірками", а також чемпіон латинських танців. Макс також був головним героєм українського шоу "Холостяк", а в останньому сезоні українських" Танців з зірками " Чмерковського запросили в якості судді.

Слава Дьомін кілька днів тому вирішив взяти інтерв'ю у зіркового судді "Танців" Максима Чмерковського. Запис інтерв'ю з'явився на ютуб-каналі "Люкс ФМ". Танцюрист під час спілкування розговорився про травму, яка у нього була в дитинстві:

"Я собі мало не відірвав ногу і все інше. У 12 років зламав ногу, влетів у стовп на санках і у мене мало не відірвало ногу, ну таке було", - почав Чмерковський.

"Один раз випав сніг в 92-93-му році в Одесі, дуже багато снігу випало і другого січня ми пішли покататися на санках і ось я докатався", - доповнив Макс.

Нагадаємо, Чмерковський розкрив, хто гідний потрапити у фінал "Танців з зірками"

А ще Politeka повідомляла, що суддя" Танців з зірками " Чмерковський розповів про важкий період у відносинах з дружиною

Також Politeka писала, що суддю "Танців з зірками" Чмерковського побили в київському клубі