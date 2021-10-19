Хворих з тяжкими наслідками все більше

У зоні ризику ті, хто хворіють на діабет, атеросклероз, пацієнти із зайвою вагою і ті, хто курить - ускладнення трапляється в розпалі хвороби і після повного одужання.

Про це розповіли лікарі КНП "Восьма міська клінічна лікарня" у Львові на своїй сторінці в Facebook.

Зокрема, у Львові медики за тиждень ампутували кінцівки трьом пацієнтам з коронавірусом. Це сталося через те, що в інфікованих трапилися ускладнення — виникли тромбози. Тромбози, як ускладнення, стали частіше з'являтися в українців.

Медики відзначають, що зараз вірус стає агресивним і це не чергові "страшилки".

Були такі випадки, коли пацієнти відчували себе добре, а клінічна картина на КТ показує масштабне ураження легень, або навіть навпаки, пацієнту важко дихати, а на КТ не видно змін.

Як пояснюють медики, коронавірус викликає тромбування дрібних і великих судин в різних ділянках тіла. Найчастіше страждають легені, так як вірус викликає агрегацію дрібних клітин крові, які призводять до мікротромбування.

Після легень найчастіше тромби утворюються в кишечнику і нижніх кінцівках.



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