У зоні ризику ті, хто хворіють на діабет, атеросклероз, пацієнти із зайвою вагою і ті, хто курить - ускладнення трапляється в розпалі хвороби і після повного одужання.
Про це розповіли лікарі КНП "Восьма міська клінічна лікарня" у Львові на своїй сторінці в Facebook.
Зокрема, у Львові медики за тиждень ампутували кінцівки трьом пацієнтам з коронавірусом. Це сталося через те, що в інфікованих трапилися ускладнення — виникли тромбози. Тромбози, як ускладнення, стали частіше з'являтися в українців.
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Медики відзначають, що зараз вірус стає агресивним і це не чергові "страшилки".
Були такі випадки, коли пацієнти відчували себе добре, а клінічна картина на КТ показує масштабне ураження легень, або навіть навпаки, пацієнту важко дихати, а на КТ не видно змін.
Як пояснюють медики, коронавірус викликає тромбування дрібних і великих судин в різних ділянках тіла. Найчастіше страждають легені, так як вірус викликає агрегацію дрібних клітин крові, які призводять до мікротромбування.
Після легень найчастіше тромби утворюються в кишечнику і нижніх кінцівках.
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