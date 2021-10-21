У нього є свої особливості

Нещодавно був виявлений новий штам, який вже назвали "Дельта плюс" — і у нього є свої особливості протікання хвороби при цьому варіанті.

Групи ризику залишилися такими ж — це люди з надлишком ваги, супутніми серцево-судинними, аутоімунними захворюваннями, діабетом. Про це написав львівський лікар Тарас Жиравецький у своєму Telegram-каналі.

За словами медика, нова версія штаму Дельта вже може бути в Україні. Однак, на даний момент, немає даних про підтвердження цього штаму в лабораторіях.

"Новий штам просто вимотує пацієнта і створює умови для того, щоб з'явилося більше ускладнень" — пояснив Жиравецький.

Лікар Тарас Жиравецький підтвердив, що хід коронавірусу при новому штамі спрогнозувати важче. Також зазначив, що Дельта плюс більше зневоднює і може викликати запалення в серцевому м'язі.

До симптомів нового варіанту мутації вірусу він відніс:

високу температуру, яка триває до 10 днів; нудоту і зниження апетиту; виснажливий сухий кашель; сильний біль в спині; діарею (можлива не з першого дня); головний біль; важко дихати при нормальній сатурації; у вікових пацієнтів швидко падає сатурація; показники ц-реактивного білка і феритину швидко підвищуються; без УЗД і КТ важко відстежити ситуацію, аналізи і сатурація можуть бути нормальними, але погіршитися через кілька годин;

нюх і смак зникають.

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