У Великобританії виявили новий штам COVID-19, який пішов від "Дельти" і отримав назву AY.4.2. Вчений назвав, що може захистити від цього вірусу.

Так, голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО, академік НАН України Сергій Комісаренко уточнив, що нова мутація - це фактично варіант Дельти, передає "Обозреватель".

Штам AY.4.2 вже охрестили в Мережі більш небезпечним, ніж Дельта, але Комісаренко констатував, що це малоймовірно, адже Дельта і так дуже небезпечна. Вчений зазначив, що тільки вакцинація може убезпечити від негативних наслідків.

При цьому, як повідомив у програмі "Висока напруга" анестезіолог Сергій Дубров, в Україні на сьогодні більшість, 96-99% госпіталізованих з коронавірусом є невакцинованими.

Додамо, зараз у Британії на штам AY.4.2 припадає близько 10% нових випадків захворювання.

Дослідження нової мутації ще тривають, проте, за словами директора Інституту генетики Лондонського університету Франсуа Балу, цей варіант COVID-19 може виявитися на 10% заразніше Дельти.

До речі, в МОЗ Ізраїлю також підтвердили перший випадок зараження штамом AY.4.2 в 11-річного хлопчика, який повернувся з Молдови.

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