Злату Загорюк знайшли мертвою в ліжку у власному будинку в Італії, коли приїхала "швидка", лікарі врятувати її вже не змогли - жінку було вбито.
Суд визнав винним у смерті 32-річної українки Злати Загорюк її 38-річного чоловіка Олександра. Жінку знайшли мертвою 7 липня 2019 року у власному будинку в Італії, на її тілі були рани і синці.
Про це розповіла сестра загиблої Лілія Вакарюк, повідомляє Суспільне.
Звинувачення вважає, що жінка загинула через удар по голові. У смерті підозрювали її чоловіка Олександра. Згодом суд визнав його винним у домашньому насильстві і смерті дружини і засудив до 16 років ув'язнення. Але він втік з країни і тепер знаходиться в міжнародному розшуку.
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Також він повинен сплатити 100 тисяч євро штрафу на користь дитини і 60 тисяч євро на користь матері загиблої.
Крім Олександра Загарюка, засудили компаньйона його матері. Його звинуватили у сприянні втечі чоловіка в Україну незадовго до арешту.
Італійські ЗМІ пишуть про те, що чоловік бив її вже довгі роки. При цьому Злата ніколи не викликала в поліцію, але збирала фотографії побоїв.
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