За минулу добу щеплення зробили близько 300 тисяч українців.

За останню добу, на ранок 27 жовтня, в Україні було зафіксовано 22 574 нових випадків захворюваності на COVID-19. Серед них. коронавірусну інфекції діагностували у 1532 дітей та 399 медпрацівників.

Такі дані повідомляє Міністерство охорони здоров'я України .

За минулу добу у лікарні країни було госпіталізовано 5925 осіб. Медики зафіксували 692 летальних випадки.

Нагадаємо, що 26 жовтня було зафіксовано 734 смертей від COVID-19 та ускладнень після нього.

Найбільша кількість захворівших зафіксована у Дніпропетровській (1874), Харківській (1641), Одеській (1477), Львівській (1426) областях і м. Київ (1416).

Також, минулої доби зафіксовано найбільшу кількість осіб, що було вакциновано - 291 тис. громадян

На сьогодні в червоній зоні знаходиться вісім областей. Проте у МОЗ не виключають, що найближчим часом кількість регіонів значно збільшиться.

Місцева влада самостійно приймає рішення про нові обмеження. Так, у Харківській області заборонено проводити будь-які масові заходи, усі учні загальноосвітніх шкіл, окрім початкових класів переведені на дистанційне навчання.

У Львові регулярно мобільні групи проводять перевірку дотримання карантинних заходів і вразі їх порушення заклад зачинається.

У місті також запроваджено дистанційне навчання для учнів 5-11 класів. Початкова школа та дошкільні заклади працюють у звичному режимі.

Нагадаємо, вірус забрав рекордну кількість життів в Україні: тривожна статистика.

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