Влада не може назвати точну кількість українців, які встигли скористатися підробним додатком.

У Запорізькій області правоохоронці затримали 21-річного хлопця, який створив фейкову копію додатку "Дія".

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора .

За даними правоохоронців, у мережі інтернет фейкова "Дія" продавалася за 100 грн. Розробник продавав доступ через свій Telegram-канал Тож купивши її та змінивши вік, неповнолітні українці могли купувати собі алкоголь та цигарки. Крім того, за допомогою додатку можна було створити водійські права та навіть спробувати виїхати за кордон по підробному ковід-сертифікату.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, під час обшуків у помешканні затриманого було вилучено комп’ютерну техніку, банківські картки та мобільні телефони.

За несанкціоноване втручання в автоматизовану систему горе-програмісту загрожує до шести років позбавлення волі. Крім того, його клієнти також можуть отримати покарання. Згідно з чинним законодавством їм "світить" від 17 тис. гривень штрафу до позбавлення волі.

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