Увечері, 27 жовтня в селі Владиславка Миронівського району водій "Таврії" не впоравшись з керуванням збив 13-річного хлопчика.
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Як зазначають правоохоронці, удар був такий сил, що лобове скло розбилося вщент. Постраждалу дитину з тілесними ушкодженнями доставлено до Миронівської районної лікарні. А на місці події працювала слідчо-оперативна група та поліцейські патрулі.
Останнім часом, згідно з даними статистики, зросла кількість дорожньо-транспортних пригод, учасниками яких є діти. Тому співробітники поліції нагадують водіям про дотримання правил дорожнього руху та швидкісного режиму. А також нагадують батькам, про те, що необхідно розповідати дітям про безпечну поведінку на вулицях.
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