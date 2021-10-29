28 жовтня на пульт чергового Служби порятунку Закарпатської області надійшло повідомлення про пожежу в одному з будинків с. Плаский Потік Мукачівського району.
Про це повідомляє ГУ ДСНС В Закарпатській області.
"Охоплений полум'ям дах одноповерхового будинку помітив водій, що проїжджав повз оселю. Він одразу зателефонував за номером 101", - йдеться в повідомленні.
На місце події відразу виїхали бійці 12-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Свалява та місцевої пожежної команди с. Поляна. За свідченням сусідів у будинку повинні бути люди. Тож, як тільки рятувальники зайшли у будівлю, було виявлено тіло 62-річної власниці житла. А після повної ліквідації пожежі під завалами рятувальники знайшли тіло 4-річної дитини - онука господарки.
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Правоохоронці наразі з'ясовують причину виникнення пожежі. Також встановлюється сума завданих збитків. Як повідомили у службі "101" вогонь повністю знищив дерев'яне перекриття та домашнє майно.
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