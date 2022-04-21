Так в інтерв'ю правозахиснику і адвокату Марку Фейгіну Арестович пояснив, що Україні для цієї мети необхідно важке озброєння.

"Буде-зломимо, не буде - Будемо возитися довше. Але ми будемо возитися. Ми там трошки просуваємося, вони намагаються трошки протидіяти. Але в цілому там ситуація на нашу користь - 55 на 45", - запевнив Арестович.

Арестович зазначив, що в ході наступальної операції на Херсон українським бійцям необхідно буде форсувати Дніпро, оскільки Антонівський міст заміновано окупантами.

"Поки йде боротьба за усунення Правобережної "опуклості" у бік Миколаєва, там російські війська міцно в обороні, намагаються іноді рухатися, але крайній рух за добу в черговий раз розгромили. Наші намагаються рухатися-іноді успішно, іноді не дуже. Важка метушня, там все порізане, з бетонними стінами, знамените зрошення південної частини України. Це як протитанкові рови", - розповів Арестович про труднощі.

Говорячи про перспективи постачання води з Дніпра в тимчасово окупований Крим, Арестович запевнив, що поки це неможливо.

"Навіть якби вони повністю оволоділи течією Дніпра від Запоріжжя, Енергодара до півдня – то це приблизно рік-півтора відновлювальних робіт, не менше", – пояснив радник глави офісу Президента.

Додамо, мер Херсона ігор Колихаєв звернувся до центральної влади України і попросив пояснити, як йому працювати в умовах російської окупації. Колихаєв направив своє звернення до президента країни. Він зазначив, що місто перебуває в облозі, а українські державні органи припинили виконання своїх повноважень.

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