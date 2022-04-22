Воїни 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького знову знищили техніку окупантів. Відповідні кадри опублікував Генштаб ЗСУ на Facebook-сторінці.
"Цього разу танк російських окупантів знищено воїнами 30 окремою механізованою бригадою ім. князя Костянтина Острозького. Дуууже добре горить. Разом переможемо!",- йдеться в повідомленні.
На кадрах можна помітити, що російські окупанти сховали в схованках свою техніку. Зокрема, кілька одиниць російської техніки були заховані в сосновому лісі. Наші воїни зробили один влучний постріл і спалили ворожий танк - він спалахнув, як факел. Не виключено, що разом з ним згоріли і окупанти.
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Українці в коментарях захопилися роботою ЗСУ, а також подякували їм за захист: "Так і повинно бути. Спасибі вам дорогі наші захисники", "Дійсно, добре горить", "Кожен раз читаю назви наших підрозділів і пишаюся, такі цікаві і славні імена!".
Нагадаємо, окупанти втратили в боях в 3,5 рази більше техніки, ніж українські захисники.
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