Окупанти продовжують вважати, що все ще здатні на бліцкриг.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив радник глави МВС Вадим Денисенко.

"Паралельно з діями на фронті, росіяни хочуть показати своєму виборцю, як створюють "хнр" і деякі тимчасово окуповані райони приєднують до так званої "днр", - сказав Денисенко, коментуючи плани окупантів.

За його словами, призначення "референдуму" на будній день, 27 квітня, свідчить про те, що росіяни планують робити псевдоісторії за типом виборів мера Маріуполя.

"Вони хочуть показати хоч якусь перемогу для свого виборця", - повідомив Денисенко.

Також радник глави МВС зазначив, що необхідно готуватися до того, що наступні дні будуть дуже складні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Херсонській області окупанти активізували підготовку до референдуму. Дата імітації волевиявлення народу призначена на 27 квітня.

У вою чергу в українській розвідці попередили, що псевдореферендуми на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей мають на меті оголошення примусової «мобілізації».

Після її проведення ФСБ РФ планує кинути» мобілізованих " українців на гарячі ділянки фронту на штурм позицій ЗСУ під контролем загороджувальних загонів.

Фактично це спроба знищити Україну руками українців, - констатували в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Також повідомлялося, що Арестович розповів, як звільнити Херсон.

Крім того Politeka.net писала, що, за словами Михайла Подоляка " друга фаза "так званої" спецоперації "стане для загарбників тим же, що"візьмемо Київ за 72 години".