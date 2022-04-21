Українські захисники продовжують тримати оборону там, де це ще можливо в Маріуполі.

Сьогодні, 21-го квітня стало відомо, що полк «Азов» продовжує давати відсіч окупантам, незважаючи на те, що ситуація в Маріуполі дуже складна, а деблокада як і раніше неможлива. Як повідомляється в Телеграм-каналі «Азова», наші воїни не здаються і продовжують тримати оборону там, де це ще можливо.

Як відомо, в рф кожен три дні заявляють, ніби вони здалися і місто повністю захоплене.

Проте, незважаючи на надскладну ситуацію, полк «Азов» за останні дві доби знищив 3 танки і 2 БМП і БТР російських окупантів.

Відомо, що в середу в Україну прибув глава Євроради Шарль Мішель. Він відвідав Бучу, а також зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Так, під час спілкування з пресою після цієї зустрічі український президент розповів про ситуацію в Маріуполі. За його словами, вона погіршується.

Раніше ми писали, радник глави офісу президента України Михайло Підляк підтвердив, що готовий приїхати в Маріуполь для звільнення українських військових і мирних жителів. Про це він написав на своїй сторінці в Твіттер.

«Так. Без всяких умов. Готові провести спеціальний раунд переговорів у Маріуполі. Один на один. Два на два. Щоб забрати наших хлопців, азовців, військових, цивільних, дітей, живих і поранених. Весь. Тому що вони свої. Тому що вони в моєму серці. Назавжди. Без варіантів", - зазначив радник голови ОП.

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Як повідомляла Politeka, Евакуація Маріуполя, в ВП повідомили про можливий варіант:"готові...".

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