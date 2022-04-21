Очевидці розповіли, що в номері були вирвані торшери, розетки. На підлозі - порожні пляшки, залишки їжі, чеки на великі суми покупок.

У Болгарії в один з готелів заселилося дві сім'ї з росії, прикинувшись українськими біженцями, та ще й претендували на гуманітарну допомогу. Вони "рознесли" номер, після чого вирушили слідом за "російським кораблем". Відео з'явилося в Telegram Труха.

Вони заселилися в готель Dahlia Garden у Варні. З вечора в номері почалися крики, мати, бійка. У розмові з сусідами одним вони сказали, що із Запоріжжя, іншим - що з Миколаєва, третім - з Кіровограда.

Через буйну поведінку до ранку викликали поліцію. Тоді і з'ясувалося, що ці люди насправді з росії. Вони не тільки безкоштовно жили, а й хотіли отримати гуманітарну допомогу.

Номер вони абсолютно розгромили. Очевидці розповіли, що в номері були вирвані торшери, розетки. На підлозі - порожні пляшки, залишки їжі, чеки на великі суми покупок. По стінах номера і коридору розлита якась червона рідина, схожа на томатний сік.

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