Так в мережі з'явилися кадри підриву моста прямо перед колоною ворожої техніки.

"Оператори Сил Спеціальних Операцій Збройних Сил України продемонстрували майстерну бойову роботу. Підірваний міст прямо перед колоною російських окупантів. Далі буде... Разом переможемо!" - йдеться в коментарях до відео.

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Де і коли воно було зроблено - невідомо.

Зазначимо, що секретар РНБО Олексій Данилов заявив про готовність українських захисників завдати удару по Кримському мосту. За його словами, це відбудеться при першій же можливості.

"Якби у нас була можливість це зробити, ми б це вже зробили. Якщо буде можливість це зробити, ми це обов'язково зробимо", - запевнив Данилов.

Нагадаємо, зруйнований міст через Ірпінь стане частиною меморіалу.

Так, на нараді з питань відновлення житлової інфраструктури Президенту України представили проект меморіального комплексу, який розповість історію тепер відомого на весь світ моста в селі Романівка.

Міст через річку Ірпінь, що з'єднує околиці столиці з містами Ірпінь і Буча, фактично зупинив наступ рашистів на Київ.

"Важливо, що ми збережемо це місце. А люди зможуть відчути все, що тут відбувалося. Це буде пам'ятник нашому шляху до перемоги", - сказав Володимир Зеленський.

Також повідомлялося, що росіяни на Луганщині, отримавши відсіч, знищать склади з продуктами.

Крім того, у мережі з'явилося відео нового успіху ЗСУ - на Харківщині був збитий ворожий літак.