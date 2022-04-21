Окупанти розібрали буквально все: забрали кермо, прилади, обладнання для гасіння вогню, зняли шланги, гідрант, сидіння, колеса і навіть фари.

Окупанти викрали новий пожежний автомобіль МАЗ, а потім розібрали його на запчастини. Про інцидент повідомив начальник поліції в Київській області Андрій Небытов на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

"Під час окупації Чорнобиля росіянам вдалося заволодіти новим пожежним автомобілем. Орки змогли завести авто і вивезти в ліс ближче до кордону з Білоруссю, а ось далі сталося непередбачуване. Замість того, щоб вкрасти автомобіль, росіяни в цьому ж лісі, як сарана, розібрали його на деталі, підкреслюю - новий пожежний автомобіль МАЗ", - зазначив Небитов.

Він розповів, що окупанти розібрали буквально все: забрали кермо, прилади, обладнання для гасіння вогню, зняли шланги, гідрант, сидіння, колеса і навіть фари.

"Не здивуюся, якщо через міжнародні санкції і припинення роботи світових автовиробників, Росія готує новий концепт-кар, гібрид міліцейського "Жигуля" і пожежного МАЗу. Чекаємо презентації!"- підмітив Небитов.

Ми писали, російські окупанти обстрілювали автомобілі мирних жителів, які намагалися виїхати в безпечне місце біля села Михайлівка-Рубежівка Київської області. Крім того, солдати країни-агресора розграбували міні-маркет на місцевій АЗС. Камера на автозаправній станції зафіксувала військові злочини ворога.

Досі біля дороги стоїть автомобіль з київськими номерами, який окупанти розстріляли 4 березня.