Це далеко не перша успішна ліквідація боєприпасів окупантів нашими захисниками.

Станом на 21 квітня, російські окупанти продовжують активний наступ на Донбасі і обстрілюють позиції наших захисників. Проте, незважаючи на те, що окупанти ведуть бій вже не перший день, просунутися по нашим міста їм не вдається.

Як повідомляють в мережі, цього разу українські захисники знищили камаз російських окупантів з небезпечними боєприпасами-осколково-фугасними снарядами 3ОФ39 " Краснопіль»

"Краснопіль" - коригований артилерійський боєприпас калібру 152 або 155 мм.призначений для ураження броньованих цілей і військових об'єктів з першого пострілу. Це далеко не перша успішна ліквідація техніки нашими захисниками.

Також штурмова група 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади знищила російський танк Т - 72 з українського протитанкового ракетного комплексу «Стугна». Відео з'явилося на сторінці Генерального штабу ЗСУ в Фейсбук.

На відео видно, як ворожа машина задом виїжджає з капоніра в лісопосадці, розгортається і починає рух уздовж насаджень, відкриваючи для наших бійців корму з відсіком двигуна.

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