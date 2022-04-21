У росіян є кількісна перевага і вони використовують потужну техніку

РФ роками готувалася до вторгнення і має кількісну перевагу. Тому не можна недооцінювати ворога, який вторгся на українські землі. З таким попередженням виступила заступник Міністра оборони України Анна Маляр в інтерв'ю Obozrevatel.

Анна Маляр також додала, що Москва як і раніше планує захопити всю територію України та не хоче цього відмовлятись.

"Загальна концепція - повний політичний контроль над Україною - у них не скасована. Цілі у них є. І якщо не вдасться в найближчій перспективі, вони постараються це робити надалі",- сказала заступник міністра.

За її словами, той факт, що Збройні Сили України на деяких напрямках зупинили атаку і ворог зазнав шкоди, є показником професіоналізму української армії і сильного духу опору українців.

Заступник Міністра оборони додала, що за "захопленням нашими Збройними силами" важливо не забути, що армії вкрай важлива допомога кожного з нас.

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