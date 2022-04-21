Відбувся черговий обмін полоненими. Подробиці повідомила віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в Телеграм-каналі.

Так, в четвер, 21 квітня, додому вдалося повернути 19 людей, з яких 10 військових (включаючи 2 офіцерів) та 9 цивільних.

«Цього разу серед звільнених є поранені, і це дуже важливо. Адже тепер вони зможуть отримати повноцінне лікування та пройти курс реабілітації», - зазначила Верещук.

Нагадаємо, 19 квітня українська влада провела п'ятий обмін полоненими з російськими окупантами, повернувши додому 76 українців.

Серед тих, кого зуміли обміняти, 60 військових, зокрема 10 офіцерів Збройних сил України.

Також українська влада домовилась про повернення 16 цивільних осіб, яких російські окупанти захопили в заручники.

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