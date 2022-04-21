Україна в найближчій перспективі може увійти в НАТО, незважаючи на погрози Кремля.

Такий прогноз озвучив голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО", член Атлантичної ради Юрій Романюк, передає "Обозреватель".

"Більш ніж переконаний, що сьогодні вже ніхто Путіна не боїться, навіть з іржавою ядерною кнопкою. І в цьому заслуга виключно ЗСУ. Вони показали, що не існує ніякої армії РФ. Є збіговисько вбивць і ґвалтівників", - підкреслив він.

Експерт порівняв поведінку НАТО в Європі до 24 лютого з "сонним царством, факультативом".

"Кожна країна намагалася економити на армії, тому що Росія вважалася адекватною і прогнозованою", - пояснив він.

Тепер же ситуація змінилася і НАТО усвідомило сутність путінського режиму і можливості української армії.

"Альянс повинен перестати вимахуватися і розповідати, хто і за якими критеріями їм підходить. Він повинен прийняти одне рішення: Всі країни Європи , які хочуть об'єднатися в НАТО, - заходьте, двері відкриті! У тому числі для України", - переконаний Романюк.

На його думку, "Україна сама стала еталоном, критерієм для вступу до НАТО, оскільки рівень боєздатності ЗСУ набагато вищий, ніж половини країн НАТО разом узятих".

"Найближчим часом Україна може стати членом НАТО. У цьому буде не стільки добра воля окремих країн Альянсу, скільки заслуга ЗСУ, могутність, яку вони навіть не могли уявити", - підкреслив він.

У цьому контексті експерт зазначив, що, на його думку, "після США, Британії та Туреччини ми четверта армія в НАТО. Я сумніваюся, що сьогодні французька армія або німецький бундесвер сильніша за армію України".

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