Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна готується до розблокування тимчасово окупованого Маріуполя військовим шляхом.

Таку заяву він зробив на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом та прем'єр-міністерки Данії Метте Фредріксен.

Зеленський розповів, що Маріуполь, як і інші міста, можливо розблокувати декількома шляхами – один із них є військовим.

"Є військовий шлях. До нього треба готуватись, і ми готуємось, щоби бути потужними, і тут потрібна допомога наших партнерів. Самим нам складно",– сказав Зеленський.

Другим шляхом, за словами Володимира Зеленського, є дипломатичний та гуманітарний, який можна здійснити швидко.

Нагадаємо, з'явилися кадри нового успіху ЗСУ.

Як повідомляла Politeka, глава Луганщини Гайдай спростовує повідомлення окупантів про взяття Рубіжного.

Також Politeka писала, загарбники з рф зняли на відео свої військові злочини.