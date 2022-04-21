Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна готується до розблокування тимчасово окупованого Маріуполя військовим шляхом.
Таку заяву він зробив на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом та прем'єр-міністерки Данії Метте Фредріксен.
Зеленський розповів, що Маріуполь, як і інші міста, можливо розблокувати декількома шляхами – один із них є військовим.
"Є військовий шлях. До нього треба готуватись, і ми готуємось, щоби бути потужними, і тут потрібна допомога наших партнерів. Самим нам складно",– сказав Зеленський.
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Другим шляхом, за словами Володимира Зеленського, є дипломатичний та гуманітарний, який можна здійснити швидко.
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