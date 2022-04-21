Японська телеведуча розплакалася, повідомляючи що путін присвоїв звання "Гвардійська" 64-й бригаді за "масовий героїзм і відвагу".

Нагадаємо, що ця саме та бригада вбивць, яка орудувала в Бучі.

"Важко не плакати, коли торжествує абсолютне зло. Підлість, позамежність, немислима нагородження вбивць і гвалтівників особливим статусом очевидна для всього світу. Так і Кремль особливої таємниці не робить, що нагороджує за звірства, дикість і геноцид. Слова "героїзм" і "відвага" вдалося осквернити. Як і все, до чого торкається режим", - коментує журналіст Олександр Невзоров, опубліковаши відео.

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