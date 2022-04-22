Російські окупанти вивезли до окупованого Донецька унікальну колекцію Юхима Харабета з Маріупольського музею медальєрного мистецтва. Про це сьогодні повідомляє Маріупольська міська рада на своїй сторінці в Телеграм-каналі.
Музей налічував понад 700 експонатів, розміщених на 16 стендах. Всі твори були передані в дар музею дружиною художника-народною артисткою України Світланою Отченашенко-Харабет.
Вона загинула в блокадному Маріуполі в квітні 2022 року.
Нагадаємо, Юхим Харабет (1929-2004) - український медальєр, член Спілки художників РРФСР, заслужений діяч мистецтв РРФСР, Почесний громадянин Маріуполя.
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Медальєрне мистецтво-це виготовлення монет і медалей, гравірування штампів (матриць) для відбитків.
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