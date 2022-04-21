Міністерство оборони США повідомило, що входитиме до нового пакету військової допомоги Україні. Подробиці розкрив прессекретар Пентагону Джон Кірбі.
За його словами, нова військова допомога Україні виділяється в рамках оголошеного президентом США Джо Байденом пакету на суму 800 млн доларів. Вона буде включати в себе:
- 155-мм гаубиці - 72 штуки;
- 72 тактичні машини для буксирування гаубиць;
- 144 тисячі снарядів до гаубиць;
- 121 тактичний безпілотник Phoenix Ghost;
- польове обладнання та запасні частини.
Нагадаємо також, Сполучені Штати оприлюднили новий пакет санкцій проти Росії, націлений на ключовий комерційний банк рф і мережу з понад 40 фізичних і юридичних осіб на чолі з підсанкційним російським олігархом Костянтином Малофєєвим.
Також, санкції торкнуться компаній, що працюють в російській індустрії видобутку віртуальної валюти, яка, як повідомляється, третя за величиною в світі.
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