Куди спрямують гроші, виділені ООН, і про яку суму йдеться?

ООН виділить Україні $50 млн.це рекордна сума для організації. Гроші підуть неурядовим організаціям-партнерам ООН для надання допомоги постраждалим в результаті війни українцям. Про це заявила координатор системи ООН в Україні Оснат Лубрані.

"Потреби настільки великі, що ми виділяємо $50 млн з українського гуманітарного фонду на підтримку неурядових організацій та агентства ООН для продовження роботи зі збереження життів. Це найбільше виділення, яке наш фонд коли-небудь робив", - сказала Лубрані.

За її словами, виділена сума допоможе надати допомогу 2 млн українців.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що США нададуть Україні кошти для знищення окупантів. Нова військова допомога Україні виділяється в рамках оголошеного президентом США Джо Байденом пакету на суму 800 млн доларів.

Раніше також стало відомо, що Сполучені Штати оприлюднили новий пакет санкцій проти Росії, націлений на ключовий комерційний банк рф і мережу з понад 40 фізичних і юридичних осіб на чолі з підсанкційним російським олігархом Костянтином Малофєєвим. Також, санкції торкнуться компаній, що працюють в російській індустрії видобутку віртуальної валюти, яка, як повідомляється, третя за величиною в світі.

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