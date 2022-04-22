ООН виділить Україні $50 млн.це рекордна сума для організації. Гроші підуть неурядовим організаціям-партнерам ООН для надання допомоги постраждалим в результаті війни українцям. Про це заявила координатор системи ООН в Україні Оснат Лубрані.
"Потреби настільки великі, що ми виділяємо $50 млн з українського гуманітарного фонду на підтримку неурядових організацій та агентства ООН для продовження роботи зі збереження життів. Це найбільше виділення, яке наш фонд коли-небудь робив", - сказала Лубрані.
За її словами, виділена сума допоможе надати допомогу 2 млн українців.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що США нададуть Україні кошти для знищення окупантів. Нова військова допомога Україні виділяється в рамках оголошеного президентом США Джо Байденом пакету на суму 800 млн доларів.
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Раніше також стало відомо, що Сполучені Штати оприлюднили новий пакет санкцій проти Росії, націлений на ключовий комерційний банк рф і мережу з понад 40 фізичних і юридичних осіб на чолі з підсанкційним російським олігархом Костянтином Малофєєвим. Також, санкції торкнуться компаній, що працюють в російській індустрії видобутку віртуальної валюти, яка, як повідомляється, третя за величиною в світі.
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Також Politeka писала, що "Росія точно не обмежиться цим": у Міноборони України озвучили плани окупантів до 9 травня.