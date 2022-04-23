Лелека представляє нове життя, прихід весни і є справжнім символом України. Цей птах прилетів на позиції українських захисників в одному з населених пунктів.

Про це на своєму каналі в Telegram написав радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Знайомтеся – рядовий лелека! Весна сходить на землю з крил лелеки, віщуючи радість і щастя. А тут смілива птиця сама прийшла до наших бійців. Це принесе нам радісні звістки у вигляді швидкої перемоги!"- сказано в повідомленні.

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Українські захисники порахували приліт лелеки дуже хорошим знаком, який віщує якнайшвидшу перемогу України у війні проти російських загарбників.

Нагадаємо, окупанти втратили в боях в 3,5 рази більше техніки, ніж українські захисники.

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