Україна може стати членом НАТО в найближчій перспективі, незважаючи на погрози Кремля.

За своєю боєздатністю Збройні Сили України є четвертою армією серед країн НАТО після США, Великобританії та Туреччини. Таку заяву зробив голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк, передає Оглядач.

Україна може стати членом НАТО в найближчій перспективі, незважаючи на погрози Кремля.

«Більш ніж переконаний, що сьогодні вже ніхто Путіна не боїться, навіть з іржавою ядерною кнопкою. І в цьому заслуга виключно ЗСУ. Вони показали, що не існує ніякої армії РФ. Є збіговисько вбивць і ґвалтівників", - підкреслив Романюк.

За словами експерта, раніше країни не хотіли сильно озброюватися, так як сподівалися на адекватність переговорів з рф.

Тепер, коли Захід усвідомив, чим є режим в Росії і які можливості має армія України, НАТО слід чітко пояснити, які у них критерії і хто їм підходить.

"Україна сама стала еталоном, критерієм для вступу до НАТО, оскільки рівень боєздатності ЗСУ набагато вищий, ніж половини країн НАТО разом узятих" - зазначає експерт.

Ми писали, перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко вважає, що Україна повинна повноцінно стати членом Європейського Союзу в 2024 році.

"Ми розраховуємо отримати статус кандидата на вступ до ЄС вже влітку цього року. Перша частина нашої заявки вже подана. Такими ж стрімкими темпами ми виконаємо всі вимоги України як майбутнього члена ЄС. Це наш шлях справжньої демократії і Свободи", - вважає Свириденко.

Також, Герой з Попасної віддав своє життя заради світлого майбутнього України:"це була людина честі і діла".

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