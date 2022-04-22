Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов повідомив, що, за попередньою оцінкою української сторони, Росія змогла врятувати 58 осіб з 510 членів екіпажу на крейсері "Москва".

"Ми вважаємо, що вони врятували 58 осіб. Ми не можемо це стверджувати, але попередньо виходить, що так. Але вони це приховують. Всього було на крейсері 510 осіб. Але якщо людини немає, нічого ховати, не потрібно проводити якусь церемонію. Пропав безвісти, зник. Ось така політика у росіян", - сказав Данилов В інтерв'ю"Українській правді".

Як відомо, 14 квітня в Чорному морі затонув флагман російського Чорноморського флоту – крейсер "Москва". Це сталося після того, як в нього потрапили українські ракети – заявила влада України і Пентагон. А ось за версією російського Міноборони, пожежа сталася в результаті детонації боєприпасу, після чого корабель намагалися буксирувати в порт, але нібито через шторм він затонув.

Нагадаємо, У Маріуполі чоловіків ділять на три категорії: деяких відразу садять у в'язниці і піддають тортурам.

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