Друга армія світу, як про себе любить говорити військове командування рф, потроху закінчується, а наші бійці продовжують їй в цьому допомагати.
Відео вдалої операції опублікували на сторінці ЗСУ в Телеграм.
Так, 93-а бригада «Холодний Яр» одним точним ударом знищила кілька танків окупаційних військ РФ, які намагалися зробити прорив на одному з найважливішому напрямку - Ізюмському в Харківській області.
«93 ОМБр «Холодний Яр» минуснула три танки рашистів під Ізюмом»,- йдеться у підписі до відео.
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На кадрах видно, як сняряд потрапляє у ворожі танки, відбувається вибух, після якого йде з техніки окупантів дим. Так, ЗСУ перетворили чергову одиницю російської бронетехніки на металобрухт.
Нагадаємо, окупанти втратили в боях в 3,5 рази більше техніки, ніж українські захисники.
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