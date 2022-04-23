Друга армія світу, як про себе любить говорити військове командування рф, потроху закінчується, а наші бійці продовжують їй в цьому допомагати.

Відео вдалої операції опублікували на сторінці ЗСУ в Телеграм.

Так, 93-а бригада «Холодний Яр» одним точним ударом знищила кілька танків окупаційних військ РФ, які намагалися зробити прорив на одному з найважливішому напрямку - Ізюмському в Харківській області.

«93 ОМБр «Холодний Яр» минуснула три танки рашистів під Ізюмом»,- йдеться у підписі до відео.

На кадрах видно, як сняряд потрапляє у ворожі танки, відбувається вибух, після якого йде з техніки окупантів дим. Так, ЗСУ перетворили чергову одиницю російської бронетехніки на металобрухт.

Нагадаємо, окупанти втратили в боях в 3,5 рази більше техніки, ніж українські захисники.

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