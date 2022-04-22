Загарбники залишилися без чергового танка Т - 72 і позбулися ще однієї реактивної системи залпового вогню.

Українські захисники на південному оборонному рубежі України ліквідували 51 окупанта і 14 одиниць ворожої техніки. Про це повідомляти оперативне командування"Південь".

За даними оперативного командування, загарбники залишилися без чергового танка Т-72 і позбулися ще однієї реактивної системи залпового вогню.

Крім того, ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ протягом вчорашнього дня вразили 15 цілей противника.

"Противник продовжує вишукувати способи просунутися на захід від зайнятих оборонних рубежів. Нашими підрозділами відбито дві атаки противника при спробі просунутися до адмінкордону з Миколаївською областю. В ході боїв противник зазнав втрат і відступив", - йдеться в повідомленні.

Загальні втрати ворога склали 14 одиниць ворожої техніки та 51 Російський загарбник.

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"Загроза потрапляння в ядерний реактор з можливими наслідками-ядерною катастрофою-була високою. Це черговий акт ядерного тероризму Росії, що загрожує безпеці всього світу!",- сказано в повідомленні.

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