Ворожі війська позбавили людей спокійного життя і житла, щоб потім використовувати їх стіни як прикриття.

Підрозділи Національної гвардії Українит"ювелірно" знищили ворожу бронетехніку в Рубіжному. Окупанти використовували в якості прикриття будинки мирних жителів, однак це їх не врятувало.

Відео знищення окупантів показали в Facebook Бригади швидкого реагування Національної гвардії України.

"Ворожі війська позбавили людей спокійного життя і житла, щоб потім використовувати їх стіни як прикриття. Але це не заважає українським воїнам перетворювати машини вбивств на металобрухт. Слава героям України, які ведуть бої за Рубіжне!"- йдеться у підписі до відео Нацгвардії.

На кадрах видно, що ворожа техніка, що стояла у дворі житлового будинку, вмить вибухнула і загорілася.

Нагадаємо, окупанти втратили в боях в 3,5 рази більше техніки, ніж українські захисники.

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