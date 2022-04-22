Підрозділи Національної гвардії Українит"ювелірно" знищили ворожу бронетехніку в Рубіжному. Окупанти використовували в якості прикриття будинки мирних жителів, однак це їх не врятувало.
Відео знищення окупантів показали в Facebook Бригади швидкого реагування Національної гвардії України.
"Ворожі війська позбавили людей спокійного життя і житла, щоб потім використовувати їх стіни як прикриття. Але це не заважає українським воїнам перетворювати машини вбивств на металобрухт. Слава героям України, які ведуть бої за Рубіжне!"- йдеться у підписі до відео Нацгвардії.
«Виробництво поставлено на паузу»: спливли великі проблеми рф з озброєнням
"У нас є власні сценарії": у Зеленського відреагували на плани Кремля у "другій фазі" війни
Контроль над Донбасом лише початок: у рф офіційно назвали цілі "другої фази" битв в Україні
"Ласкаво просимо до пекла": окупантів у Мелітополі знищують партизани, рахунок йде на десятки
"Ось таку перемогу Путін приготував нам на 9 травня?": в РФ проговорилися про великі втрати в Україні
На кадрах видно, що ворожа техніка, що стояла у дворі житлового будинку, вмить вибухнула і загорілася.
Нагадаємо, окупанти втратили в боях в 3,5 рази більше техніки, ніж українські захисники.
Як повідомляла Politeka, українські амазонки захищають свою землю, поки російські дружини чекають награбоване.
Також Politeka писала, український воїн розповів про свою зарплату і мрію.