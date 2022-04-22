Україна повинна робити ставку на експорт переробленої продукції в галузях продовольства і металургії.

Українській економіці для відновлення після війни необхідні великі обсяги коштів. Їх можна залучити за допомогою оновленого "Плану Маршалла", який застосовували США для відновлення Європи після Другої світової війни.

Про це перша віце-прем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко повідомила в колонці для "Української правди".

Запропонований Україною "План Маршалла 2.0" передбачає, що уряди-партнери видаватимуть своїм компаніям державні гарантії для залучення коштів для інвестицій в Україну. Вони покриють ризик і дозволять інвестувати в реалізацію великих промислових проектів в Україні.

Крім того, Україна повинна отримати повний доступ до ринків країн G7 і Євросоюзу. Ці держави повинні скасувати всі квоти та імпортні мита, і таким чином, українські виробники зможуть вільно експортувати свою продукцію на ринки, що охоплюють 54% світової економіки.

На її думку, Україна повинна робити ставку на експорт переробленої продукції в галузях продовольства і металургії. Зараз Україна експортує в основному сировину, яка коштує дешевше.

Планується стимулювати процес переробки сировинної продукції, що дозволить економіці заробляти при експорті в рази більше за менший тоннаж товарів.

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