Як пише Politeka.net, українці вже 58-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. На початку серпня вдалося повністю звільнити північ України, а тепер триває останні приготування до битви за Донбас. А сьогодні, 22 квітня, стало відомо, що морпіхи підбили ворожу броню, про що повідомило командування морпіхів у Фейсбук.
"Морські піхотинці з 501 окремого батальйону морської піхоти разом з воїнами ССО ЗС України полювали з ПТРК "Джавелін" танк т-72 російських фашистів і БМП. Однак цього їм було мало, і вони знищили ще склад з боєприпасами. Українське Сафарі триває, "мордор" втрачає техніку і людей. І поки російські військові злочинці на нашій землі, морпіхи і далі будуть знищувати ворога і очищати від орковського зла нашу рідну землю", - зазначено в публікації.
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