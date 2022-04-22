Як пише Politeka.net, українці вже 58-ту добу захищають свою землю від окупантів. На початку квітня вдалося звільнити повністю північ України, після чого весь світ побачив звірства орків. А сьогодні, 22 квітня, стало відомо, що 64-та бригада, яка стояла в Бучі, спробувала атакувати позиції "Холодного яру", який сповна помстився окупанту, пише Роман Доник.

"Страсна п'ятниця сьогодні. 64 омсбр росіян. Та сама, що була в Бучі. Сьогодні частина з них закінчилася розбившись об смугу відповідальності 93 ОМБр. Штурмувати вони йшли Холодноярців. Настати. Прилягти. Красиве", - написав Роман.

Українці відразу кинулися коментувати радісну новину:

"Смажене", "Файно", "бережіть себе рідненькі, вони ще не закінчилися", " Спасибі всім нашим захисникам. Віримо, пишаємося, молимося. Кожен день ви наближаєте нашу перемогу".

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