Пока украинские воины держат оборону Мариуполя, Святослав Вакарчук из "Океан Эльзы" поддержал их новой песней.

Группа "Океан Эльзы" представила песню, посвященную подвигу защитников Мариуполя, которые уже почти 2 месяца героически защищают город. Композицию "Город Марии" музыканты во главе со Святославом Вакарчуком записали на репетиции 21 апреля, а презентовали уже на следующий день.

"Ні, корабельні гармати

Не розібють мою мрію

Віру ніколи не зрадить серце моє

Буде до віку стояти

Праведне місто Марії

Доки над гордим Азовом Сонце встає", - звучит в припеве щемящей песни.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты в который раз цинично обманули украинцев. Вместо обещанной эвакуации в Украину захватчики вывезли мирных жителей Мариуполя на территорию государства-агрессора. Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко в эфире всеукраинского телемарафона.

"Позавчера россия согласовала эвакуацию. Должно было быть 90 автобусов, но в Украину доехали только 4. Где делись те автобусы, которые выехали из города, мы уже понимаем – поехали в направление россии", – подчеркнул мэр.

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